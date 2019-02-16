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В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в 38 млрд долларов

В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в 38 млрд долларов

Из-за различных санкций США Венесуэла за последние три года потеряла 38 млрд долларов.

Об этом заявил вице-президент по планированию Рикардо Менендес.

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По его словам, из этой суммы 23 млрд долларов — это сокращение ВВП, а 15 млрд приходятся на потерю доходов от Citgo, «дочки» государственной нефтяной компании Venezuelan Petroleum, работающей на территории США.

«Если добавить к этому 20 миллиардов долларов, которые пропали во время нефтяного саботажа 2002 года, то речь идет о 58 миллиардах долларов потерь, которые затронули страну», — уточнил вице-президент.

По данным The World Factbook ЦРУ, валовый внутренний продукт Венесуэлы по паритету покупательной способности снизился с 531,1 млрд долларов в 2015 году до 381 млрд в 2017-м. Если его пересчитать по официальному обменному курсу, то в 2017 году ВВП Венесуэлы составил 210 млрд долларов.

По материалам Банки.ру
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