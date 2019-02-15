Российский банк заморозил счета главной нефтяной компании Венесуэлы – СМИ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Российский Газпромбанк заморозил счета венесуэльского государственного нефтяного концерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), против которого ввели санкции США.
Об этом со ссылкой на источники в банке сообщил Reuters.
“Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции с ними можно проводить”, – отметил источник агентства.
Отмечается, что этим шагом Газпромбанк намерен минимизировать риск попасть под санкции США.
Российский банк уже несколько лет ведет счета PDVSA. В 2013 году венесуэльский концерн объявил, что подписал соглашение с Газпромбанком на 1 млрд долларов, которые будут направлены на финансирование совместного предприятия Petrozamora. По сообщениям источника агентства, счета Petrozamora также были заморожены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит Польшу5 ч. назад - 1390 19
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - эксперт3 ч. назад - 1268 5
В Германии растет дефицит рабочей силы8 ч. назад - 2513 5
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко3 ч. назад - 696 4
В Украине стало больше безработных7 ч. назад - 1076 4
Е-кабинет: для физических лиц ввели новые услуги6 ч. назад - 3514 1
В Германии растет дефицит рабочей силы8 ч. назад - 2513 5
Названы профессии, по которым наибольшее количество вакансийВчера, 22:00 - 2359 3
ТОП-10 самых продаваемых новых электрокаров в миреВчера, 21:00 - 2090
Bentley представила самый быстрый кроссовер в миреВчера, 23:00 - 2019
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Позавчера, 12:10 - 1762 1
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 867
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1813
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1102
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 1098