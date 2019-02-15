Российский банк заморозил счета главной нефтяной компании Венесуэлы – СМИ

Российский Газпромбанк заморозил счета венесуэльского государственного нефтяного концерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), против которого ввели санкции США.

Об этом со ссылкой на источники в банке сообщил Reuters.

“Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции с ними можно проводить”, – отметил источник агентства.

Отмечается, что этим шагом Газпромбанк намерен минимизировать риск попасть под санкции США.

Российский банк уже несколько лет ведет счета PDVSA. В 2013 году венесуэльский концерн объявил, что подписал соглашение с Газпромбанком на 1 млрд долларов, которые будут направлены на финансирование совместного предприятия Petrozamora. По сообщениям источника агентства, счета Petrozamora также были заморожены.

Справка Finance.ua