По прогнозам Cisco, к 2022 году объём мобильного интернет-трафика достигнет 1 зетабайта в год (270 байт) и будет составлять около 20% глобального IP-трафика, что эквивалентно 930 эксабайтам и в 113 раз больше, чем весь трафик, сгенерированный в 2012 году.

Тем временем количество мобильных пользователей по всему миру за пять лет вырастет до 5,5 млрд. В 2017 году эта цифра составляла 5 млрд.

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Наряду с ростом использования смартфонов Cisco также прогнозирует устойчивый рост популярности IoT-устройств и повышение скорости передачи данных в мобильных сетях в три раза.

По оценкам Cisco, к 2022 году количество подключенных к интернету IoT-устройств и гаджетов превысит 12 млрд, что на 3 млрд больше, чем в 2017 году.

При этом средняя скорость глобальной мобильной сети, благодаря внедрению 5G, увеличится с 8,7 Мбит/сек в 2017-м до 28,5 Мбит/сек в 2022 году.

Несмотря на рост 5G, Wi-Fi в обозримом будущем останется ведущим способом подключения к интернету для большинства людей. По оценкам компании, через 5 лет на долю Wi-Fi будет приходиться 59% всего мобильного интернет-трафика против 54% в 2017 году.