Количество интернет-пользователей в Украине увеличилось (инфографика)

Количество интернет-пользователей в Украине по итогам 2018 года увеличилось на 7%: в настоящее время всемирной сетью пользуются 70% украинцев (по сравнению с показателем 63% по состоянию на декабрь 2017 года).

Об этом свидетельствуют данные исследования Учредительного исследования 2018 Kantar TNS.

Увеличилось также и время пребывания украинцев в сети: 82% пользователей подключаются к Интернету каждый день, 14% – раз в неделю или чаще, и только 4% – несколько раз в месяц и реже.

Согласно данным исследования, 74% интернет-пользователей используют для выхода в Интернет смартфон, а 45% пользователей называют смартфон своим основным устройством.

По сравнению с 2017 годом эти показатели увеличились на 18%. В 2017 году смартфон для выхода в Интернет использовали 56%, а основным устройством он был для 27% пользователей.

За год также изменился рейтинг сайтов, популярных у украинских интернет-посетителей. Это произошло из-за включения в рейтинг данных с мобильных браузеров, а также из-за изменений в привычках и интересах пользователей. Так усилили свои позиции в рейтинге популярных сайтов интернет-магазины, которые заняли 9 мест из 25-ти. Однако тройка лидеров за год осталась неизменной – это Google, Youtube и Facebook.

Среди мобильных приложений набирают популярность мессенджеры: за год более чем вдвое выросла аудитория Telegram, а DUO и WhatsApp поднялись в ТОП-15 популярных мобильных приложений на 11-е и 13-е место соответственно.

Характерно, что российская социальная сеть “ВКонтакте” больше не входит в рейтинг популярных мессенджеров, однако еще содержится в ТОП-25 популярных сайтов, ухудшив свои позиции на 7 пунктов (17-е место в декабре 2018-го, против 10-го в декабре 2017 года).