В Киеве начали выделять землю под станции метро на Виноградарь

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Под строительство двух выходов из метро Сырецко-Печерской линии – «Мостицкая» и «Проспект Правды», будет выделено 0,75 га в зеленой зоне.
Такое решение согласовала постоянная комиссия Киевсовета по экологическим вопросам. Соответствующее решение должны принять и другие комиссии Киевсовета и проголосовать на сессии.
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По предварительному обследованию участков, которое провели специалисты, на них не растут ценные породы деревьев. Основным видом является клены американские и фруктовые деревья, много пораженных болезнями экземпляров.
По рекомендациям комиссии, после возведения павильонов метрополитена, локации интегрируют в окружающую зеленый среду, высадят новые деревья, благоустроят территорию.
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