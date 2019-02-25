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В Киеве начали выделять землю под станции метро на Виноградарь

В Киеве начали выделять землю под станции метро на Виноградарь

Под строительство двух выходов из метро Сырецко-Печерской линии – «Мостицкая» и «Проспект Правды», будет выделено 0,75 га в зеленой зоне.

Такое решение согласовала постоянная комиссия Киевсовета по экологическим вопросам. Соответствующее решение должны принять и другие комиссии Киевсовета и проголосовать на сессии.

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По предварительному обследованию участков, которое провели специалисты, на них не растут ценные породы деревьев. Основным видом является клены американские и фруктовые деревья, много пораженных болезнями экземпляров.

По рекомендациям комиссии, после возведения павильонов метрополитена, локации интегрируют в окружающую зеленый среду, высадят новые деревья, благоустроят территорию.

По материалам Вечірній Київ
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