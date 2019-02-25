Тигипко объяснил, для чего купил у Порошенко "Кузню"

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Бизнесмен Сергей Тигипко рассказал, что планирует построить в Киеве на территориях завода “Кузня на Рыбальском” жилой массив и большой торгово-офисный центр.
По словам Тигипко, он рассматривает “Кузню на Рыбальском” не только как промышленный, но и как комплексный девелоперский проект. Бизнесмен добавил, что производство завода переноситься не будет, однако, большие площади на Рыбальском полуострове не задействованы в производственных целях и используются неэффективно.
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“Вот на этой территории мы и планируем начать в ближайшее время масштабный строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив – со школами, детскими садиками, коммерческой недвижимостью. Что же касается участка в 9 га возле железнодорожного вокзала, то на нем планируем построить большой торгово-офисный центр”, – сказал он.
Завод Кузня на Рыбальском (ранее Ленинская Кузня) был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.
С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки. С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы. В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка – 776 млн грн.
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