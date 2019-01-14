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Группа Тигипко покупает сеть аптек КОСМО

Группа Тигипко покупает сеть аптек КОСМО

Группа ТАС Сергея Тигипко подписала соглашение о покупке аптечного бизнеса торговой сети КОСМО.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2019 года после получения разрешения Антимонопольного комитета.

“Особенностью этой покупки является то, что нам удалось вместе с сетью аптек получить кадры и технологии, которые позволили сети аптек КОСМО обеспечить лучший в отрасли рост эффективности торговых точек”, – цитирует пресс-служба генерального директора сети аптек ТАS Валерия Гудзенко.

Для внедрения нового программного продукта в объединенной сети аптек ТАS приглашен Андрей Диденко, который имеет успешный опыт внедрения современных IT-технологий в сети аптек КОСМО. Нынешний генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко возглавит Наблюдательный совет компании.

Финансовым советником акционеров КОСМО по продаже аптечного бизнеса выступила инвесткомпания Atlas Advisors.

Справка finance.ua

  • Сеть аптек ТАS входит в состав бизнес-группы “ТАС”, подконтрольной Сергею Тигипко. Сеть аптек ТАЅ насчитывает 114 аптек, 71 из которых расположена в Киеве.
  • Аптечный бизнес торговой сети КОСМО, подконтрольной инвестиционному фонду Sigmableyzer, насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.
По материалам Економічна Правда
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