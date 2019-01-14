Группа Тигипко покупает сеть аптек КОСМО

Группа ТАС Сергея Тигипко подписала соглашение о покупке аптечного бизнеса торговой сети КОСМО.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2019 года после получения разрешения Антимонопольного комитета.

“Особенностью этой покупки является то, что нам удалось вместе с сетью аптек получить кадры и технологии, которые позволили сети аптек КОСМО обеспечить лучший в отрасли рост эффективности торговых точек”, – цитирует пресс-служба генерального директора сети аптек ТАS Валерия Гудзенко.

Для внедрения нового программного продукта в объединенной сети аптек ТАS приглашен Андрей Диденко, который имеет успешный опыт внедрения современных IT-технологий в сети аптек КОСМО. Нынешний генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко возглавит Наблюдательный совет компании.

Финансовым советником акционеров КОСМО по продаже аптечного бизнеса выступила инвесткомпания Atlas Advisors.

Справка finance.ua

Сеть аптек ТАS входит в состав бизнес-группы “ ТАС ”, подконтрольной Сергею Тигипко. Сеть аптек ТАЅ насчитывает 114 аптек, 71 из которых расположена в Киеве.