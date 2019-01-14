Группа Тигипко покупает сеть аптек КОСМО

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Группа ТАС Сергея Тигипко подписала соглашение о покупке аптечного бизнеса торговой сети КОСМО.
Об этом сообщает пресс-служба группы.
Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2019 года после получения разрешения Антимонопольного комитета.
“Особенностью этой покупки является то, что нам удалось вместе с сетью аптек получить кадры и технологии, которые позволили сети аптек КОСМО обеспечить лучший в отрасли рост эффективности торговых точек”, – цитирует пресс-служба генерального директора сети аптек ТАS Валерия Гудзенко.
Для внедрения нового программного продукта в объединенной сети аптек ТАS приглашен Андрей Диденко, который имеет успешный опыт внедрения современных IT-технологий в сети аптек КОСМО. Нынешний генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко возглавит Наблюдательный совет компании.
Финансовым советником акционеров КОСМО по продаже аптечного бизнеса выступила инвесткомпания Atlas Advisors.
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