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В Украине могут изменить правила перевозки наличных через границу

В Украине могут изменить правила перевозки наличных через границу

Министерство финансов приняло решение переписать правила трансграничного перемещения валютных ценностей, которые действуют в Украине.

Соответствующий документ чиновники вынесли 27 февраля на заседание правительства, объяснив свои предложения требованиями Комитета Moneyval в рамках усовершенствования системы финансового мониторинга.

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Сам лимит Минфин менять не намерен. Как и в странах ЕС, в нашей стране будет действовать общее правило: при перевозке или пересылке наличных средств в иностранной валюте или гривне, а также банковских металлов на сумму свыше €10 тыс. придется заполнить таможенную декларацию.

При этом само понятие валютных ценностей существенно расширилось. К ним чиновники отнесут не только наличные, но и все формы их бумажного эквивалента: долговые расписки, векселя, ценные бумаги, чеки, акции, депозитные сертификаты и всех прочих финансовых и банковских документов.

По материалам УБР
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