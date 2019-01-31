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Безвиз активизировал поездки украинцев за границу - Госпогранслужба

Безвиз активизировал поездки украинцев за границу - Госпогранслужба

Количество граждан, которые пересекли границу Украины на протяжении 2018 года, превысило 100 млн человек. На увеличение этой цифры повлиял безвиз.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в эфире одного из украинских телеканалов.

“Граница – это живой организм, и обстановка здесь постоянно меняется. Трафик на разных участках также не является однородным и меняется в зависимости от времени года, дня недели или даже с приближением праздников. В этом (2018 – ред.) году цифра граждан, которые пересекли границу Украины, превысила 100 млн человек. Это очень много”, – отметил Цигикал.

Он также добавил, что в эту цифру входят и украинцы, и граждане других стран и “по сравнению с 2017 годом, в 2018 году зафиксировано увеличение пассажиро-транспортного потока в среднем на 4%”.

Он также отметил, что украинцы стали больше ездить за границу, преимущественно в Европейский Союз, пользуясь безвизовым режимом.

“Безвиз активизировал поездки наших сограждан за границу. Так, например, с 11 июня 2017 года по 10 июня 2018 года в пунктах пропуска через государственную границу зафиксировано 20,3 миллиона пересечений государственной границы гражданами Украины на выезд в страны ЕС, тогда как до введения безвиза (с июня 2016 года по июнь 2017 года – ред.) таких пересечений было всего около 17,8 млн. То есть, за год безвиза украинцы более 2,5 миллиона раз чаще пересекали границу в ЕС. Мы уже имеем более 34 миллиона пересечений границы украинцами в ЕС, и почти 2,2 млн из этого количества – это чисто безвиз”, – рассказал глава ГПСУ.

Относительно загруженности границ, то, по его словам, проблемы остаются на автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, особенно с Польшей.

“Ежегодно прирост только легковых автомобилей колеблется в пределах от 400 до 700 тысяч. Среди причин этого явления является европейский вектор интересов украинцев с учетом безвиза, и недостаточно развитую инфраструктуру пунктов пропуска. Количество автомобильных пунктов пропуска на границе с ЕС недостаточна. Их всего 18, тогда как нужно в два раза больше”, – отметил Цигикал.

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По материалам УНН
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