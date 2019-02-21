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Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн

Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн

Южнокорейская криптобиржа Coinbin (в прошлом — Youbit) объявила о банкротстве после того, как обнаружила недостачу в 29,3 млрд вон.

Об этом сообщает CCN.

На сайте торговой площадки опубликовано уведомление о том, что Coinbin вынуждена прекратить операции из-за «роста долгов», а также из-за «государственного регулирования».

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«Мы планируем начать процедуру банкротства из-за роста долгов после растраты средств сотрудником биржи», — заявил CEO Coinbin Пак Чан-кью.

По его словам, возможность вывода средств в криптовалюте и фиатных деньгах приостановлена с 20 февраля. Выплаты пользователям будут проведены в соответствии с предусмотренными законом процедурами.

Также Пак отметил, что его сотрудник удалил криптовалютные ключи из «сотен кошельков», содержащих биткоины и более 100 ETH. Действовал злоумышленник намеренно, с целью присвоить цифровые активы на сумму, эквивалентную $26 млн.

Coinbin приобрела Youbit в 2017 году. До этого Youbit дважды за год подверглась взлому, после чего объявила о банкротстве.

По материалам Forklog
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