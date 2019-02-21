Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Южнокорейская криптобиржа Coinbin (в прошлом — Youbit) объявила о банкротстве после того, как обнаружила недостачу в 29,3 млрд вон.
Об этом сообщает CCN.
На сайте торговой площадки опубликовано уведомление о том, что Coinbin вынуждена прекратить операции из-за «роста долгов», а также из-за «государственного регулирования».
Читайте также: Европейский город запустил свою криптовалюту и будет принимать только ее
«Мы планируем начать процедуру банкротства из-за роста долгов после растраты средств сотрудником биржи», — заявил CEO Coinbin Пак Чан-кью.
По его словам, возможность вывода средств в криптовалюте и фиатных деньгах приостановлена с 20 февраля. Выплаты пользователям будут проведены в соответствии с предусмотренными законом процедурами.
Также Пак отметил, что его сотрудник удалил криптовалютные ключи из «сотен кошельков», содержащих биткоины и более 100 ETH. Действовал злоумышленник намеренно, с целью присвоить цифровые активы на сумму, эквивалентную $26 млн.
Coinbin приобрела Youbit в 2017 году. До этого Youbit дважды за год подверглась взлому, после чего объявила о банкротстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсацииВчера, 11:00 - 7193 29
В ВР взялись за платежки на газВчера, 12:30 - 3094 8
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 16227 7
Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплатВчера, 14:00 - 1730 7
Долларовые вклады в УкраинеВчера, 12:47 - 2427 5
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 16227 7
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсацииВчера, 11:00 - 7193 29
В ВР взялись за платежки на газВчера, 12:30 - 3094 8
Долларовые вклады в УкраинеВчера, 12:47 - 2427 5
Xiaomi Mi 9 отрывают с руками7 ч. назад - 2409 2
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Вчера, 14:10 - 308
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 597 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1208
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3925 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2251 2