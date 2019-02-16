Европейский город запустил свою криптовалюту и будет принимать только ее

Европейские города полностью переходят на криптовалюты, без бумажных альтернатив. Соответствующее заявление прозвучало от властей небольшого норвежского города Либерстад (Liberstad). Там выпустят криптовалюту, которая будет названа CITY и станет единственным средством платежа.

До сих пор в этом городе активно ходила местная крона и Bitcoin. Причем по полной программе: биткоинами оплачивают не только текущие покупки, но и дома с землей. За надел в 100 квадратных метров достаточно выложить 35 тыс. норвежских крон (порядка $4000) или эквивалент в Bitcoin.

Либерстад — это сам по себе уникальный проект, некоторые называют его искусственным городом. Его основатель — Джон Торалф Холмсланд. Вся земля в городе является частной собственностью, а общественные услуги предоставляются частными лицами на добровольной основе. На покупку земли в Либерстаде уже поступило 500 запросов и 120 уже забронировали участки.