День финансов, 25 февраля: награды для Ревы, инспекторов по парковке, и Nokia

В ночь с 24 на 25 февраля проходила 91-я церемония вручения самой престижной кинопремии «Оскар 2019». Мы в редакции Finance.ua решили не отставать и вручить награды «героям Дня Финансов»:

Лучшая мужская роль. Победа в этой номинации досталась министру социальной политики Андрею Реве за новость для украинских пенсионеров о единовременной компенсации в размере 2410 грн. Средства на выплаты направлены от растаможивания «еврономеров». Рева, кстати, не забыл напомнить, что это инициатива Президента.

Лучший сценарий-адаптация. В Украине вступили в силу изменения, внесенные в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС. Читайте, к чему придется адаптироваться.

Лучший оригинальный сценарий. В середине апреля 2019 года в Киеве планируют разрешить инспекторам по парковке штрафовать автомобили. Уже в мае машины нарушителей начнут также эвакуировать. Как следствие — «официально» подскочит и стоимость парковки в столице, говорит начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Лучшая операторская работа. В этой номинации Дня Финансов побеждает компания Nokia за создание первого в мире смартфона с пятью камерами. В смартфоне все камеры снимают одновременно, но с разной экспозицией, благодаря чему изображение получается с более высокой детализацией. В каждую камеру встроен сенсор на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8. Стоимость смартфона — $699 (около 18 900 гривен). Продажа стартует в марте.

Лучшая режиссура. Награда достается Илону Маску, основателю SpaceX и главе Tesla. Все потому, что ему удалось взять в Morgan Stanley ипотечные кредиты на общую сумму $61 млн. По данным Bloomberg, кредиты взяты Маском сроком на 30 лет, при этом в первые несколько лет процентная ставка по ним будет составлять 3,5% годовых, а затем будет меняться в соответствии с динамикой ключевой ставки ФРС. Размер ежемесячного платежа по кредитам Bloomberg оценивает в $180 тыс. Напомним, на днях компания Маска отправила очередную огромную партию электрокаров в Европу.