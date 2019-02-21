День финансов, 25 февраля: награды для Ревы, инспекторов по парковке, и Nokia

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В ночь с 24 на 25 февраля проходила 91-я церемония вручения самой престижной кинопремии «Оскар 2019». Мы в редакции Finance.ua решили не отставать и вручить награды «героям Дня Финансов»:
Лучшая мужская роль. Победа в этой номинации досталась министру социальной политики Андрею Реве за новость для украинских пенсионеров о единовременной компенсации в размере 2410 грн. Средства на выплаты направлены от растаможивания «еврономеров». Рева, кстати, не забыл напомнить, что это инициатива Президента.
Лучший сценарий-адаптация. В Украине вступили в силу изменения, внесенные в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС. Читайте, к чему придется адаптироваться.
Лучший оригинальный сценарий. В середине апреля 2019 года в Киеве планируют разрешить инспекторам по парковке штрафовать автомобили. Уже в мае машины нарушителей начнут также эвакуировать. Как следствие — «официально» подскочит и стоимость парковки в столице, говорит начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.
Лучшая операторская работа. В этой номинации Дня Финансов побеждает компания Nokia за создание первого в мире смартфона с пятью камерами. В смартфоне все камеры снимают одновременно, но с разной экспозицией, благодаря чему изображение получается с более высокой детализацией. В каждую камеру встроен сенсор на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8. Стоимость смартфона — $699 (около 18 900 гривен). Продажа стартует в марте.
Лучшая режиссура. Награда достается Илону Маску, основателю SpaceX и главе Tesla. Все потому, что ему удалось взять в Morgan Stanley ипотечные кредиты на общую сумму $61 млн. По данным Bloomberg, кредиты взяты Маском сроком на 30 лет, при этом в первые несколько лет процентная ставка по ним будет составлять 3,5% годовых, а затем будет меняться в соответствии с динамикой ключевой ставки ФРС. Размер ежемесячного платежа по кредитам Bloomberg оценивает в $180 тыс. Напомним, на днях компания Маска отправила очередную огромную партию электрокаров в Европу.
Лучший форум
дня недели. Уже 27 февраля состоится Украинский Валютный Форум — знаковое событие, которое соберет ключевых игроков валютного рынка. Валютный форум — это возможность напрямую пообщаться с представителями НБУ, Нацкомфинуслуг, а также ГФС и юристами. Участники форума подведут первые итоги отмены валютных ограничений и перспективы дальнейшей валютной либерализации. Осталось всего несколько билетов. Приобрести их можно здесь.
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