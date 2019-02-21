Когда водителей начнут штрафовать инспекторы по парковке

В середине апреля 2019 года в Киеве планируют разрешить инспекторам с парковки штрафовать автомобили. Уже в мае машины нарушителей начнут также эвакуировать.

Об этом сообщил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

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По его словам, сейчас на улицах Киева работает порядка 10 инспекторов. Они проводят разъяснительную работу для водителей, но пока что никого не штрафуют.

Вместе с тем в ближайшее время количество инспекторов планируют увеличить до 90 человек. Изначально они будут обслуживать наиболее переполненные улицы столицы. Чем больше будет расти штаб, тем больше улиц Киева будет под их контролем. Также службу планируют снабдить эвкуаторами количеством в 25-30 штук, чтобы она не зависела от других госпредприятий.

Рахматуллин также добавил, что как следствие подскочит и стоимость парковки в столице.

“Те же 20 гривен, и даже больше, люди платили раньше парковщикам, и машины стояли по полдня. То есть в два раза — это не прецедент. Та же цифра была и раньше, просто она была “не официальной”, – заявил он.

Кроме того, он подчеркнул, что инспекторы с парковки не имеют права взымать штрафы самостоятельно. То есть они только фиксируют факт нарушения и предлагают варианты выхода из ситуации, а уже водитель в отдельном порядке оплачивает штраф.

Справка Finance.ua:

Сейчас размер штрафов за неправильную парковку составляет:

за неоплату парковки 20-ти кратный размер от стоимости 1 часа парковки, за занятое место для инвалидов – 30-ти кратный размер;

остановка в неположенном месте – от 250 грн;

за остановку на местах парковки и выезда для инвалидов – 1020-1700 грн;

тарифы на эвакуацию за авто до 2 тонн – 720 грн, за хранение – 144 грн/сутки.

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