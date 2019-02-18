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Маск показал огромную партию электрокаров Tesla для Европы

Маск показал огромную партию электрокаров Tesla для Европы

Компания Tesla готовится отправить очередную огромную партию электрокаров в Европу.

Сообщение об этом с прикрепленным снимком опубликовал Илон Маск в Twitter.

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“Четыре тысячи автомобилей Tesla грузим в Сан-Франциско для Европы”, – подписал он фото.

При этом Маск не указал, готовят ли к отправке только Model 3, или к партии входят и другие модели культовой марки.


По материалам ТСН
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