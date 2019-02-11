Tesla презентовала режим для собак, которые остаются без хозяев в салоне

Компания Tesla презентовала режим для собак, которые останутся сами в салоне припаркованного авто, когда их хозяевам надо будет отлучиться.

В ролике компании говорится, что водитель перед выходом из авто включает на экране необходимый режим.

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После чего на нем появляется надпись: «Не волнуйтесь, со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется». Также экран будет показывать температуру воздуха в салоне машины, чтобы прохожие, которые увидели собаку, не беспокоились о ее состоянии.

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53 — Tesla (@Tesla) 14 февраля 2019 г.

Издание The Verge отметило, что для активации режима необходимо зайти в настройки климат-контроля и выбрать опцию «собака». Издание также предположило, что такой режим подойдет и для других животных.

Tesla анонсировала такой режим еще в октябре 2018. Илон Маск решил его ввести после просьбы пользователя Twitter — тот просил выводить на экране в машине сообщение, что с собакой все хорошо, пока ее хозяин отошел.