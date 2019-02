Tesla презентовала режим для собак, которые остаются без хозяев в салоне

Компания Tesla презентовала режим для собак, которые останутся сами в салоне припаркованного авто, когда их хозяевам надо будет отлучиться.

В ролике компании говорится, что водитель перед выходом из авто включает на экране необходимый режим.

После чего на нем появляется надпись: «Не волнуйтесь, со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется». Также экран будет показывать температуру воздуха в салоне машины, чтобы прохожие, которые увидели собаку, не беспокоились о ее состоянии.

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53