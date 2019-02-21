Илон Маск взял ипотеку на $61 млн

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Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск взял в банке Morgan Stanley ипотечные кредиты на общую сумму $61 млн.
Об этом сообщает Bloomberg.
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По его данным, четыре новых кредита на покупку недвижимости в Калифорнии общим размером около $50 млн были оформлены в конце 2018 года. До $61 млн сумму увеличила сделка, в рамках которой Маск рефинансировал кредит на приобретение купленного в 2012 году за $17 млн особняка площадью около 1900 кв. м в пригороде Лос-Анджелеса.
По данным Bloomberg, кредиты взяты Маском сроком на 30 лет, при этом в первые несколько лет процентная ставка по ним будет составлять 3,5% годовых, а затем будет меняться в соответствии с динамикой ключевой ставки ФРС. Размер ежемесячного платежа по кредитам Bloomberg оценивает в $180 тыс.
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