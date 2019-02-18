Tesla будет продавать Model 3 на условиях лизинга

Американский автопроизводитель Tesla представит программу приобретения Tesla Model 3 на условиях лизинга.

Об этом компания сообщила в письме своим работникам, сообщает Engadget.

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Письмо сообщает о подготовке к запуску программы лизинга, старт которой состоится через две недели. В Tesla уверены, что запуск этой программы поднимет спрос на новые электромобили Tesla Model 3.

В прошлом году в Tesla пытались внедрить эту программу, но отменили из-за опасений, что она снизит доходы.