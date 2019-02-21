Вступили в силу изменения в Положение о ведении кассовых операций в гривне

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В Украине вступили в силу изменения, внесенные в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС.
Что предусмотрено
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