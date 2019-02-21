Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 342 0

Вступили в силу изменения в Положение о ведении кассовых операций в гривне

Вступили в силу изменения в Положение о ведении кассовых операций в гривне

В Украине вступили в силу изменения, внесенные в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС.

Что предусмотрено

  • Наличность, поступающая в кассы, теперь приходуется в день получения наличных в полной сумме.
    Оприходованием наличности в кассах учреждений или предприятий и их обособленных подразделений, проводящих наличные расчеты с применением РРО и с оформлением их кассовыми ордерами и ведением кассовой книги, является осуществление учета наличности в полной сумме ее фактических поступлений в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров.
  • Оприходованием наличности в кассах обособленных подразделений учреждений или предприятий, которые проводят наличные расчеты с применением РРО без ведения кассовой книги, является обеспечение хранения ежедневных фискальных отчетных чеков в электронной форме в течение срока, определенного п. 44.3 ст. 44 Налогового кодекса Украины, и занесение информации в соответствии с фискальными отчетными чеками в соответствующие книг учета.
  • Оприходованием наличности в кассах субъектов хозяйствования, которые проводят наличные расчеты с применением КУРО без применения РРО, является занесение данных расчетных квитанций в КУРО.
  • Урегулированы вопросы оприходования наличности и внесения ее в банк. Так, квитанция к приходному документу банка на внесение наличности, должна быть подписана ответственными лицами банка и заверена печатью банка (при необходимости).
  • Руководитель учреждения или предприятия определяет соответствующим внутренним распорядительным актом перечень должностей и количество должностных лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы.
  • Небанковские финансовые учреждения, которые получили лицензию на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов, и, кроме операций по приему наличности для последующего ее перевода, осуществляют выдачу переводов наличными, устанавливают лимит кассы с учетом особенностей их деятельности и режима работы таких учреждений в сумме, необходимой для обеспечения своевременного и в полном объеме выполнения обязательств по выплате сумм переводов по первому требованию получателя.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина