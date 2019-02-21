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Валютный форум 27 февраля: кому и зачем туда идти

Валютный форум 27 февраля: кому и зачем туда идти

Уже 27 февраля состоится Украинский Валютный Форум – знаковое событие, которое соберет ключевых игроков валютного рынка.

Валютный форум – это возможность для банкиров, руководителей инвестиционных компаний и микрофинансовых организаций напрямую пообщаться с представителями финансовых регуляторов – Национального банка, Нацкомфинуслуг, а также Государственной фискальной службы и юристами.

Участники форума подведут первые итоги отмены валютных ограничений и перспективы дальнейшей валютной либерализации. Узнают, как работать в новых условиях, какие ограничения следующими отменит Нацбанк, рассмотрят пути решения проблем, с которыми уже столкнулся бизнес и банковский сектор, и которые еще только могут возникнуть в будущем. Они узнают, за какие нарушения и какие санкции могут к ним применять и как отстаивать свои права в новой валютной реальности.

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При подготовке программы мы учитывали интересы всех игроков валютного рынка. Но есть несколько категорий участников, для которых информация будет наиболее актуальной и полезной.

1. Представители финмониторинга, комплаенс и валютного контроля банков узнают о нюансах нового законодательства из первых рук.

Ключевыми спикерами на Валютном форуме выступят эксперты, которые отвечают за законодательное регулирование, контроль, мониторинг и начисление штрафов.

  • Заместитель председателя НБУОлег Чурий;
  • Директор департамента открытых рынков – Сергей Пономаренко;
  • Директор Департамента лицензирования НБУАлександр Бевз;
  • Заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга – Виталий Черняк.

С ними можно обсудить нестыковки в законодательстве, а также нормы, которые могут трактоваться неоднозначно. Участники форума первыми узнают о налоговых и правовых нюансах проведения валютных операций в новых условиях. А также о том, какие полномочия имеют представители контролирующих органов и за какие нарушения могут применяться штрафные санкции.

На Валютном Форуме представители международных юридических групп поделятся кейсами из практики и расскажут, как наиболее эффективно отстаивать свои интересы в части валютного законодательства.

2. Казначеи банков получат практические знания и актуальные инструменты для работы в новой валютной среде.

Полезные и интересные презентации представят:

  • Сергей Пономаренко расскажет о форвардах с поставкой и без поставки валюты, а также других инструментах хеджирования валютных рисков;
  • Компания Refinitiv (Thomson Reuters в Украине). Доклад посвящен финансовым инструментам и техническим решениям для торговли валютой и производными инструментами FXall на базе информационной платформы Eikon, которые можно использовать после валютной либерализации.
  • Главный эксперт совета НБУ Виталий Шапран и руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Никита Мишаков проанализируют условия проведения валютной либерализации, дадут сценарии и прогноз для курса гривны в ближайшей перспективе.

Также впервые в рамках форума будет презентовано новое приложение компании для торговли долговыми бумагами – FIСallout.

3. Топ-менеджеры и финансисты компаний сферы ВЭД получат подробные консультации юристов относительно проведения валютных операций за рубежом.

Одна из секций Валютного Форума посвящена теме международных переводов, инвестиций за рубеж, особенностей открытия счетов юридическими и физическими лицами в разных странах.

Представители международных авторитетных юридических и консалтинговых компаний – Deloitte, Pricewaterhouse, Amber, Dmitrieva & Partners, Saviena Group, Juscutum затронут следующие вопросы:

  • персональный комплаенс;
  • чего ожидать от плана внедрения BEPS;
  • международные требования AML;
  • как избежать блокировки счетов;
  • Закон о КИК (контролируемых иностранных компаниях).

Отдельным блоком на Форуме выделена тема валютного надзора: функции банков, полномочия НБУ, ГФС. Начальник отдела контроля за соблюдением налогового законодательства при осуществлении ВЭД ГФС Александр Семенище расскажет о деталях проведения валютных операций в новых условиях, возможных проблемах, полномочиях контролирующих органов и о том, за какие нарушения предусмотрены штрафные санкции.

4. Собственники небанковских финкомпаний, которые занимаются валютообменом, обсудят новые возможности и спорные вопросы.

Впервые на форуме в Украине рассмотрят ряд актуальных вопросов, которые непосредственно касаются их деятельности:

  • Влияние на рынок Закона о «сплите». Смогут ли небанковские финансовые компании получить доступ к СЭП, получат ли возможность осуществлять онлайн обмен валют.
  • Порядок реализации правоотношений в сфере валютных операций. Новые требования и административные штрафы. Как вести себя в переходный период.
  • Спорные вопросы по Постановлению № 2 от 02.01.2019 “Об утверждении положения по осуществлению операций с валютными ценностями”.
  • Проект Закона “О финмониторинге” и новые штрафные санкции: как жить финкомпаниям в новых реалиях.
  • Автоматизация процесса валютообмена: законодательное поле для использования валютоматов, требования к собственному капиталу.
  • Правила проведения проверок точек продаж, полномочия проверяющих органов.
  • Возможность установки минимального спреда.

Эти и другие важные темы Валютного Форума будут обсуждаться с представителями регулятора:

- Директором департамента лицензирования НБУ Александром Бевзом.
- Заместителем директора департамента – начальником управления департамента финансового мониторинга Виталием Черняком.
- Членом Нацкомфинуслуг Александром Залетовым.

Своими прогнозами относительно валютной либерализации также поделятся представители профильных небанковских ассоциаций:

- Председатель правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний» Анна Замазеева.
- Руководитель Ассоциации участников валютного рынка Павел Кушниренко.

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По материалам Finance.UA
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