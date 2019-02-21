Валютный форум 27 февраля: кому и зачем туда идти

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Уже 27 февраля состоится Украинский Валютный Форум – знаковое событие, которое соберет ключевых игроков валютного рынка.
Валютный форум – это возможность для банкиров, руководителей инвестиционных компаний и микрофинансовых организаций напрямую пообщаться с представителями финансовых регуляторов – Национального банка, Нацкомфинуслуг, а также Государственной фискальной службы и юристами.
Участники форума подведут первые итоги отмены валютных ограничений и перспективы дальнейшей валютной либерализации. Узнают, как работать в новых условиях, какие ограничения следующими отменит Нацбанк, рассмотрят пути решения проблем, с которыми уже столкнулся бизнес и банковский сектор, и которые еще только могут возникнуть в будущем. Они узнают, за какие нарушения и какие санкции могут к ним применять и как отстаивать свои права в новой валютной реальности.
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При подготовке программы мы учитывали интересы всех игроков валютного рынка. Но есть несколько категорий участников, для которых информация будет наиболее актуальной и полезной.
1. Представители финмониторинга, комплаенс и валютного контроля банков узнают о нюансах нового законодательства из первых рук.
Ключевыми спикерами на Валютном форуме выступят эксперты, которые отвечают за законодательное регулирование, контроль, мониторинг и начисление штрафов.
С ними можно обсудить нестыковки в законодательстве, а также нормы, которые могут трактоваться неоднозначно. Участники форума первыми узнают о налоговых и правовых нюансах проведения валютных операций в новых условиях. А также о том, какие полномочия имеют представители контролирующих органов и за какие нарушения могут применяться штрафные санкции.
На Валютном Форуме представители международных юридических групп поделятся кейсами из практики и расскажут, как наиболее эффективно отстаивать свои интересы в части валютного законодательства.
2. Казначеи банков получат практические знания и актуальные инструменты для работы в новой валютной среде.
Полезные и интересные презентации представят:
Также впервые в рамках форума будет презентовано новое приложение компании для торговли долговыми бумагами – FIСallout.
3. Топ-менеджеры и финансисты компаний сферы ВЭД получат подробные консультации юристов относительно проведения валютных операций за рубежом.
Одна из секций Валютного Форума посвящена теме международных переводов, инвестиций за рубеж, особенностей открытия счетов юридическими и физическими лицами в разных странах.
Представители международных авторитетных юридических и консалтинговых компаний – Deloitte, Pricewaterhouse, Amber, Dmitrieva & Partners, Saviena Group, Juscutum затронут следующие вопросы:
Отдельным блоком на Форуме выделена тема валютного надзора: функции банков, полномочия НБУ, ГФС. Начальник отдела контроля за соблюдением налогового законодательства при осуществлении ВЭД ГФС Александр Семенище расскажет о деталях проведения валютных операций в новых условиях, возможных проблемах, полномочиях контролирующих органов и о том, за какие нарушения предусмотрены штрафные санкции.
4. Собственники небанковских финкомпаний, которые занимаются валютообменом, обсудят новые возможности и спорные вопросы.
Впервые на форуме в Украине рассмотрят ряд актуальных вопросов, которые непосредственно касаются их деятельности:
Эти и другие важные темы Валютного Форума будут обсуждаться с представителями регулятора:
- Директором департамента лицензирования НБУ Александром Бевзом.
- Заместителем директора департамента – начальником управления департамента финансового мониторинга Виталием Черняком.
- Членом Нацкомфинуслуг Александром Залетовым.
Своими прогнозами относительно валютной либерализации также поделятся представители профильных небанковских ассоциаций:
- Председатель правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний» Анна Замазеева.
- Руководитель Ассоциации участников валютного рынка Павел Кушниренко.
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