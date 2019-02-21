Количество ФЛП в ИТ-сфере выросло на 45% за три года

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Количество физических лиц-предпринимателей в сфере информационных технологий выросло на 45% за последние три года, тогда как общее количество частных предпринимателей сократилось на 8%.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
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“Министерство социальной политики представило законопроект, которым предлагается ввести более жесткий контроль за использованием ФОТ. Однако мы проанализировали данные и видим, что сейчас самый активный вид бизнеса, который использует ФЛП – это именно ИТ-сектор”, – заявил Алексей Иванкин, учредитель Опендатабот.
Так, с 2017 года общее количество ФЛП сократилось на 164 тысячи (8%). В 2017 году было зарегистрировано 2 млн ФЛП, тогда как сейчас их насчитывается только 1,8 млн.
В то же время количество ФЛП в ИТ-сфере выросло на 40,7 тыс. ИТ-предпринимателей, или на 45%. Их доля среди других физических лиц-предпринимателей выросла с 5% до 7,5%.
В настоящее время самая большая доля ИТ-предпринимателей находится в Харьковской, Киевской и Львовской областях. Там она составляет более 14%.
Кроме программирования (40 тысяч), количество ФЛП увеличилось в таких сферах, как предоставление информационных услуг (26 тысяч), здравоохранение (2,3 тысячи), приготовление блюд и напитков (2,2 тысячи), деятельность в области архитектуры (1,3 тысячи).
Также среди отраслей, где количество предпринимателей выросло – офисная деятельность, производство кинофильмов, туристическая деятельность. В этих сферах количество новых предпринимателей – меньше тысячи.
В других типах деятельности динамика отрицательная. Больше всего предпринимателей прекратили деятельность в сфере складского хозяйства (закрылось 77,5 тысячи бизнесов), розничной торговли (55 тысяч) и теле- и радиовещания (17,5 тысячи).
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