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Рева сообщил, на сколько в среднем в марте повысятся пенсии

Рева сообщил, на сколько в среднем в марте повысятся пенсии

В результате индексации пенсии в среднем повысятся на 255 грн.

Такое заявление сделал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

“На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10 млн 200 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривень… Реально повышение получат 8 млн пенсионеров”, – сказал он.

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Если же размер повышения будет меньше, чем 100 гривен, то будет применяться доплата. Так пенсионеры должны будут получить не меньше такой суммы, заверил министр. Одновременно с этим будут выплачиваться средства по монетизации субсидий.

Когда начнутся выплаты – с 4 марта 2019 года.

По материалам Finance.UA
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