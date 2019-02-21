Рева сообщил, на сколько в среднем в марте повысятся пенсии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В результате индексации пенсии в среднем повысятся на 255 грн.
Такое заявление сделал министр социальной политики Украины Андрей Рева.
“На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10 млн 200 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривень… Реально повышение получат 8 млн пенсионеров”, – сказал он.
Читайте также Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсации
Если же размер повышения будет меньше, чем 100 гривен, то будет применяться доплата. Так пенсионеры должны будут получить не меньше такой суммы, заверил министр. Одновременно с этим будут выплачиваться средства по монетизации субсидий.
Когда начнутся выплаты – с 4 марта 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Турчинов заявил о миграционных цунами из УкраиныВчера, 14:45 - 3187 18
США вывезли 50 тонн золота из Сирии – СМИВчера, 09:45 - 3057 15
Андрей Зинченко: нормы потребления газа без счетчика. Февральская схватка двух ёокодзун (часть 3)Вчера, 16:30 - 696 14
Коболев перечислит все зарплаты и премии на благотворительностьВчера, 17:40 - 783 11
Гройсман объяснил, почему цена газа по всей Украине одинаковая, а тепла - разнаяВчера, 10:30 - 894 8
Тигипко рассказал, является ли Monobank прибыльнымВчера, 10:15 - 17298
Турчинов заявил о миграционных цунами из УкраиныВчера, 14:45 - 3187 18
США вывезли 50 тонн золота из Сирии – СМИВчера, 09:45 - 3057 15
Беларусь согласна на общую валюту с Россией: Лукашенко назвал условиеВчера, 12:15 - 1683 3
В Китае достраивают первый в мире горизонтальный небоскреб (фото)Вчера, 22:00 - 1644
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Позавчера, 13:10 - 1011 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 946 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 902 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1699
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5140 3