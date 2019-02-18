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Рекорды желтых турникетов: 50 млн пассажиров расплатились в подземке быстрым способом (инфографика)

Рекорды желтых турникетов: 50 млн пассажиров расплатились в подземке быстрым способом (инфографика)

Столичная подземка похвалилась новым рекордом – 50 миллионов банковских бесконтактных оплат на желтых турникетах.

Об этом сообщается на странице КП “Киевский метрополитен” в Facebook.

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“Половина из них – с помощью мобильных устройств, не доставая карту из бумажника. 150 тысяч пользователей ежедневно! И продолжаем увеличивать количество желтых турникетов”, – сообщает пресс-служба.

Киев – пятый город в мире, где внедрена возможность бесконтактной оплаты в подземке.

По материалам Finance.UA
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