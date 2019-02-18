Ryanair и Wizz Air оштрафовали за новые правила перевозки багажа

Антимонопольный орган оштрафовал авиакомпании Ryanair и Wizz Air за новые правила перевоза багажа.

Как уточняет Repubblica, следственные разбирательства, которые были начаты еще в сентябре 2018 года в отношении бюджетных лоукостеров, завершены.

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Утверждается, что они обманывают потребителя с фактической ценой билета, не включая багаж в основной тариф. Ryanair и Wizz Air оштрафовали на 3 миллиона евро и 1 млн соответственно.

Компании должны в течение 60 дней принять меры в соответствии с решением антимонопольного органа.

“Таким образом, с просьбой о переменной надбавке в размере от 5 до 25 евро за крупную ручную кладь (в зависимости от различных способов покупки во время бронирования) обе компании повысили цены билета непрозрачным образом, отделяя от тарифа неизбежную услугу практически для всех пассажиров”, – передает издание.