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Ryanair и Wizz Air подняли цены на провоз багажа

Ryanair и Wizz Air подняли цены на провоз багажа

Ryanair и Wizz Air изменили цены за провоз малого багажа (вес до 10 кг).

Ранее небольшая сумка в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро (во время покупки билета) и 10 евро в другое время.

Также обе компании изменили цены на оплату приоритетной посадки, которая позволяет брать в салон самолета два предмета ручной клади.

Обе авиакомпании по самым дешевым билетам позволяют бесплатно брать в салон только один предмет ручной клади:

  • Габариты у Wizz Air – до 40х30х20.
  • Габариты Ryanair – до 40х20х25.

При приоритетной посадке разрешается проносить в самолет еще одну вещь (габариты до 55х40х23) см у Wizz Air и (55х40х20 см) у Ryanair.

Мои fiнансы:

Компания Ryanair

  • Небольшая сумка в багажном отсеке – 10 евро (оформление во время покупки авиабилета) и 12 евро (в последующее время).
  • Сбор за приоритетную посадку – от 10 до 12 евро.

Компания Wizz Air

  • Минимальный багажный збор – 9 евро.
  • До 10 кг – от 9 до 24 евро (зависимо от сезона). от 12 до 27 евро – высокий сезон.
  • Сбор за приоритетную посадку – от 5 до 17 евро.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

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По материалам Finance.UA
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