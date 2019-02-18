Киевский метрополитен отменил тендер на разработку ТЭО метро на Троещину из-за отсутствия финансирования

Коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” отменило тендер на разработку технико-экономического обоснования Подольско-Выгуровской линии метро от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо в связи с тем, что такие работы не предусмотрены в бюджете Киева на 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

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Согласно протоколу заседания тендерного комитета, от дирекции строительства метрополитена получено письмо от 19 февраля, в котором указано, что закупка услуг на разработку данного ТЭО была предусмотрена распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 19 октября 2018 года и Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 года, утвержденной советом в декабре 2017 года.

Однако программа эконом- и соцразвития Киева на 2019 год не предусматривает финансирования бюджетом Киева указанных работ.

Отмечается, что первая очередь состоит из участка от станции “Вокзальная” до жилого массива Выгуровщина-Троещина с первым электродепо, вторая очередь – от станции “Вокзальная” до Кольцевой дороги со вторым электродепо.

Предусмотренный срок выполнения ТЭО – на протяжение 2019 года. Ожидаемая стоимость – 148,517 млн гривен.