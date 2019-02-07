У Кличко задумались над строительством метро до Ирпеня и Вишневого

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Создание столичной агломерации поможет привлечь инвесторов для строительства метро в пригороды.
Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он отметил, что ежедневно въезжают и выезжают из Киева почти 2 млн человек. Это создает нагрузку на инфраструктуру города, с которой Киев не может справиться самостоятельно.
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“Особенно ощутимый скачок видим за последние 5 лет. Сейчас активно застраиваются Вишневое, Софиевская Борщаговка, Буча, Ирпень, Гостомель. Буквально 5 лет назад такой застройки там не было”, – сказал заместитель Кличко.
“К положительным моментам агломерации можно отнести транспортное обеспечение. И инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону того же Вишневого при условии договора об ассоциации. Создание агломерации дает инвесторам возможность строить хоть станции метро, хоть продлевать линию скоростного трамвая или даже электричку в пригороды”, – отметил Поворозник.
Замглавы КГГА назвал еще один плюс агломерации: совместное администрирование инфраструктуры населенных пунктов. Это касается и медицины, и детских садов, и управления мусором и канализацией.
По его словам, в Киеве более высокий уровень медицинского обслуживания и достаточно мощностей, позволяющих охватить все население. Также часть домов, которые строятся вокруг Киева, не имеют собственной канализации. Еще одна острая социальная проблема – дефицит детских садиков.
“Сейчас молодым семьям в пригороде Киева достаточно сложно записать в детсад своего ребенка. Но агломерация позволила бы рассмотреть варианты строительства детсадов или школ, исходя из количества проживающих здесь детей. Тот же мусор из Вишневого, Боярки также нужно куда-то вывозить. У них собственных свалок нет, а людей там с каждым годом становится все больше. Если говорить об агломерации в полном ее масштабе, то при оптимистическом сценарии, думаю, ее создание займет около 5 лет”, – подытожил Поворозник.
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