В метро Киева появятся табло с обратным отсчетом времени

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В столице на пленарном заседании Киеврады депутаты поддержали решение “Об установлении на станциях “Киевского метрополитена” табло обратного отсчета времени до прибытия поезда”.
“За” проголосовало 73 депутата, пишет Сегодня.
В Киевраде отмечают, что такая система является общепринятой во всех странах мира, где есть метро. Кроме того, пассажирам будет удобнее. По документу, табло должны установить на платформах со стороны прибытия поезда. Исключение может быть сделано для тех станций, конструкция которых этого не позволяет.
Напомним, сейчас часы на станциях показывают, сколько времени прошло после того, как поезд ушел.
“Киевляне неоднократно обращали внимание властей на необходимость введения соответствующего сервиса по информированию пассажиров метрополитена об ожидаемом времени прибытия поезда. Так, в 2015 году была зарегистрирована соответствующая электронная петиция, которая собрала более 10 000 голосов. Но она была отклонена, мотивировали это отсутствием должного финансирования”, – отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Святослав Кутняк.
По его мнению, бюджет Киева в последние годы перевыполняется, поэтому необходимые средства можно найти. Но сколько нужно денег на новые табло, станет известно после разработки проектно-сметной документации. Точную дату, когда новые табло могут появиться в подземке, пока не называют.
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