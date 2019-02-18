В НБУ считают, что ломбардам нужно разрешить проводить валютно-обменные операции

Первый зампредправления Нацбанка Катерина Рожкова сообщила, что после принятия закона о СПЛИТ небанковские учреждения смогут получать новые лицензии.

“Есть компании, оказывающие финуслуги за счет собственных или кредитных средств. Это ломбарды, некоторые финкомпании, лизинговые компании, факторинг. Им мы хотим упростить регулирование. Более того, нужно дать им возможность меняться, расширяться, – сказала Рожкова. – Ломбардам, к примеру, нужно дать возможность получать дополнительные лицензии на другие услуги. У нас считается, что ломбарды – это исключительный вид услуг и они не могут иметь лицензию, например, на обмен валют. Но почему? Ведь в этих операциях нет никакого риска”.

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Закон о СПЛИТ предусматривает переход функций от Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацфинуслуг) к НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

На сегодняшний день в реестре Нацфинуслуг есть информация о 2038 небанковских учреждениях.