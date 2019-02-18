Возвращение ПриватБанка к прежним владельцам невозможно - НБУ

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Обратный отсчет в вопросе возвращения ПриватБанка бывшим владельцам невозможен.
Об этом рассказала первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова.
“Решение о национализации ПриватБанка должно было быть принято гораздо раньше. На момент принятия этого решения банк был с отрицательным капиталом и фактически без ликвидности. То есть, это был неплатежеспособный банк. Обратные отсчеты невозможны. Его можно было либо ликвидировать, но мы бы обрушили всю финансовую систему страны, или же принять решение о национализации. Решение о вхождении государства в капитал оказалось наиболее правильным и справедливым”, – пояснила Рожкова.
Она добавила, что банк заработал 11,7 млрд грн прибыли, несмотря на то, что большая часть его активов – проблемные кредиты, по которым идут суды. Также банк нарастил портфель депозитов физических лиц, несмотря на снижение ставки по депозитам.
“Сегодня только один комиссионный доход банка покрывает его операционные расходы”, – заявила Рожкова.
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