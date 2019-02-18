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В Минюсте объяснили, как и где можно обжаловать завышенные платежки

В Минюсте объяснили, как и где можно обжаловать завышенные платежки

Если киевляне считают какую-то из пришедших платежек за коммунальные услуги явно завышенной, они могут обжаловать этот счет. Особенно если услуга не предоставляется должным образом.

Об этом рассказал начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

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По его словам, сегодня самым частым предметом для подобных дискуссий является содержание придомовой территории.

“Содержание придомовой территории – это очень размытое понятие. Туда входит подметание, окрашивание стен, уборка лестниц и так далее. Это то, что записано, но по факту часто не реализовывается. И это является самым частым предметом для дискуссий. Потому что за это платится определенная сумма, но ничего не делается. И это те вещи, которые я бы советовал обжаловать украинцам, если они видят, что реально придомовая территория не убирается”, – добавил Куценко.

Он уточнил, что в Киеве такие платежки следует обжаловать, звоня на горячую линию КГГА 1551. А вот с такими услугами как горячее водоснабжение и отопление будет сложнее.

“Тут нужно составлять акты. Например, если из крана с горячей водой идет холодная, то нужно с еще двумя людьми это засвидетельствовать и отправить соответствующий протокол в ЖЭК или обслуживающую контору”, – пояснил чиновник.

По материалам Обозреватель
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