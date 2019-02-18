В Минюсте объяснили, как и где можно обжаловать завышенные платежки

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Если киевляне считают какую-то из пришедших платежек за коммунальные услуги явно завышенной, они могут обжаловать этот счет. Особенно если услуга не предоставляется должным образом.
Об этом рассказал начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.
Читайте также: В столице снова могут поднять тарифы на тепло и электроэнергию
По его словам, сегодня самым частым предметом для подобных дискуссий является содержание придомовой территории.
“Содержание придомовой территории – это очень размытое понятие. Туда входит подметание, окрашивание стен, уборка лестниц и так далее. Это то, что записано, но по факту часто не реализовывается. И это является самым частым предметом для дискуссий. Потому что за это платится определенная сумма, но ничего не делается. И это те вещи, которые я бы советовал обжаловать украинцам, если они видят, что реально придомовая территория не убирается”, – добавил Куценко.
Он уточнил, что в Киеве такие платежки следует обжаловать, звоня на горячую линию КГГА 1551. А вот с такими услугами как горячее водоснабжение и отопление будет сложнее.
“Тут нужно составлять акты. Например, если из крана с горячей водой идет холодная, то нужно с еще двумя людьми это засвидетельствовать и отправить соответствующий протокол в ЖЭК или обслуживающую контору”, – пояснил чиновник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы задолжали за коммуналку сумму почти с бюджет КиеваВчера, 14:45 - 1879 69
Ужесточение правил для ФЛП приведет к эмиграции специалистовВчера, 20:00 - 4213 57
В Минфине рассказали, будет ли продление льготного периода растаможки авто на "еврономерах"Вчера, 15:00 - 3323 10
В Бельгии 27 человек получают пенсии, назначенные Гитлером - СМИВчера, 18:30 - 1863 7
Почему разрушается трасса Киев-Одесса: "Укравтодор" объяснил2 ч. назад - 1843 6
Ужесточение правил для ФЛП приведет к эмиграции специалистовВчера, 20:00 - 4213 57
В Windows 10 появится доступ к LinuxВчера, 23:30 - 4055 3
В Минфине рассказали, будет ли продление льготного периода растаможки авто на "еврономерах"Вчера, 15:00 - 3323 10
МАУ запустила новый рейсВчера, 16:45 - 2709 3
Sony прекращает выпуск портативных консолей10 ч. назад - 2011
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)2 ч. назад - 147
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)Вчера, 15:10 - 1552
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1593 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3054 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1521