Заработали на бриллиантах: в Италии раскрыли схему отмывания денег

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Италии известную компанию Diamond Private Investment, которая занимается продажей бриллиантов, обвинили в миллионных махинациях на рынке.
Об этом сообщает repubblica.it.
Правоохранители арестовали имущество производителя драгоценных камней в общей сложности на 700 млн евро. В числе подозреваемых — 2 крупных компании и 5 банков.
Читайте также: В Запорожской области у черных ювелиров изъяли товара почти на 100 миллионов гривен
Отмечается, что расследование касается событий 2012-2016 годов, когда две фирмы Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment якобы продавали бриллианты по цене, намного превышающей их реальную стоимость через филиалы итальянских банков.
Так, следствие заявило о предполагаемой причастности к отмыванию денег банковских учреждений Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo и Mps.
Примечательно, что среди обманутых клиентов оказались известные в Италии личности. Так, прокуратура сообщила о том, что жертвами мошенников стали — популярный рок-музыкант Васко Росси, ведущая Федерика Паникуччи и предпринимательница Диана Бракко.
Всего же, по данным следствия, речь идет о нескольких десятках тысяч вкладчиков. Деньги около сотни клиентов получилось вернуть.
Сообщается, что в расследовании приняли участие около 70 правоохранителей.
До этого, после ряда журналистских расследований, Антимонопольное управление уже начинало расследовать дело и даже наложило штрафы в размере 12,35 млн евро на обе компании в октябре 2017 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - ГройсманВчера, 12:30 - 2013 36
Премьер спрогнозировал, когда в Украине может стабилизироваться гривнаВчера, 11:00 - 2873 13
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 годуВчера, 10:00 - 55804 5
Гройсман хочет заставить Нефтегаз установить бесплатные счетчики газаВчера, 12:00 - 923 5
Конец света без МВФ не наступит - СологубВчера, 21:00 - 1054 4
Курс наличного доллараВчера, 12:44 - 5683
В Украине аренду жилья хотят вывести из тениВчера, 15:00 - 3277 3
Европейский город запустил свою криптовалюту и будет принимать только ееВчера, 20:40 - 2960
Стоит ли инвестировать в строительство новостройки? (результаты опроса)Вчера, 18:07 - 2617 3
Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - ГройсманВчера, 12:30 - 2013 36
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаПозавчера, 15:45 - 1293 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2661 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1337
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 2092
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1368