Заработали на бриллиантах: в Италии раскрыли схему отмывания денег

В Италии известную компанию Diamond Private Investment, которая занимается продажей бриллиантов, обвинили в миллионных махинациях на рынке.

Об этом сообщает repubblica.it.

Правоохранители арестовали имущество производителя драгоценных камней в общей сложности на 700 млн евро. В числе подозреваемых — 2 крупных компании и 5 банков.

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Отмечается, что расследование касается событий 2012-2016 годов, когда две фирмы Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment якобы продавали бриллианты по цене, намного превышающей их реальную стоимость через филиалы итальянских банков.

Так, следствие заявило о предполагаемой причастности к отмыванию денег банковских учреждений Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo и Mps.

Примечательно, что среди обманутых клиентов оказались известные в Италии личности. Так, прокуратура сообщила о том, что жертвами мошенников стали — популярный рок-музыкант Васко Росси, ведущая Федерика Паникуччи и предпринимательница Диана Бракко.

Всего же, по данным следствия, речь идет о нескольких десятках тысяч вкладчиков. Деньги около сотни клиентов получилось вернуть.

Сообщается, что в расследовании приняли участие около 70 правоохранителей.

До этого, после ряда журналистских расследований, Антимонопольное управление уже начинало расследовать дело и даже наложило штрафы в размере 12,35 млн евро на обе компании в октябре 2017 года.