В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривен

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В Запорожской области сотрудники столичного управления Государственной фискальной службы разоблачили организованную группировку, которая незаконно изготавливала и продавала ювелирные изделия.
Как сообщили в пресс-службе ГФС, “черные ювелиры” организовали мощное производство и продажу драгоценностей в обход уплаты налогов: драгоценные металлы и камни приобретались за наличные, а потом из них производили ювелирные украшения, которые продавались через специально созданную сеть магазинов, а также через интернет.
Свою деятельность мошенники вели от имени десятков подставных лиц, как правило подчиненных работников или связанных с организаторами людей, которые были оформлены как частные предприниматели.
Доходы, полученные от проведенных операций, не отражались в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных предприятий.
В рамках разоблачения “черных” ювелиров налоговики провели 11 обысков, во время которых изъяли ювелирные изделия общей стоимостью 98 млн грн, черновую документацию, компьютеры и электронные носители информации.
Операция по изобличению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры. Следственные действия продолжаются.
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