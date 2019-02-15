В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривен

В Запорожской области сотрудники столичного управления Государственной фискальной службы разоблачили организованную группировку, которая незаконно изготавливала и продавала ювелирные изделия.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, “черные ювелиры” организовали мощное производство и продажу драгоценностей в обход уплаты налогов: драгоценные металлы и камни приобретались за наличные, а потом из них производили ювелирные украшения, которые продавались через специально созданную сеть магазинов, а также через интернет.

Свою деятельность мошенники вели от имени десятков подставных лиц, как правило подчиненных работников или связанных с организаторами людей, которые были оформлены как частные предприниматели.

Доходы, полученные от проведенных операций, не отражались в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных предприятий.

В рамках разоблачения “черных” ювелиров налоговики провели 11 обысков, во время которых изъяли ювелирные изделия общей стоимостью 98 млн грн, черновую документацию, компьютеры и электронные носители информации.

Операция по изобличению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры. Следственные действия продолжаются.