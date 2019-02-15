Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 99 0

В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривен

В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривен

В Запорожской области сотрудники столичного управления Государственной фискальной службы разоблачили организованную группировку, которая незаконно изготавливала и продавала ювелирные изделия.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, “черные ювелиры” организовали мощное производство и продажу драгоценностей в обход уплаты налогов: драгоценные металлы и камни приобретались за наличные, а потом из них производили ювелирные украшения, которые продавались через специально созданную сеть магазинов, а также через интернет.

Свою деятельность мошенники вели от имени десятков подставных лиц, как правило подчиненных работников или связанных с организаторами людей, которые были оформлены как частные предприниматели.

Доходы, полученные от проведенных операций, не отражались в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных предприятий.

В рамках разоблачения “черных” ювелиров налоговики провели 11 обысков, во время которых изъяли ювелирные изделия общей стоимостью 98 млн грн, черновую документацию, компьютеры и электронные носители информации.

Операция по изобличению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры. Следственные действия продолжаются.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина