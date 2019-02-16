В полиции назвали сумму, которая считается подкупом избирателя

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине подкуп избирателей начинается с суммы в 60 гривен, согласно законодательству страны.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Читайте также: На организацию президентских выборов потратят почти 257 млн грн
По его словам, закон устанавливает не только санкции для тех, кто осуществляет подкуп избирателей, но и для тех, кто получает деньги. Данная санкция предусматривает до 2 лет лишения свободы. Организаторам подкупа грозит до 7 лет лишения свободы.
«Что касается суммы, с которой начинается подкуп, то эта сумма у нас ограничена законодателем в три процента от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. У нас в Украине это около 60 грн, то есть, если ваш подарок, а точнее – предмет избирательной агитации, который вы даете гражданину, не превышает эту сумму, то это не считается подкупом гражданина», – сказал Варченко.
Также Варченко подчеркнул, что в предложенном МВД законопроекте №8270 есть конкретные ограничения относительно продуктов питания, например, пакетов гречки, которую раздают во время политической агитации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - Гройсман6 ч. назад - 1047 17
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось14 ч. назад - 2408 16
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газа8 ч. назад - 829 10
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 2753 9
Министр финансов назвала условия высокого роста экономикиВчера, 21:30 - 922 7
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 году9 ч. назад - 12761
Xiaomi Redmi Note 7 не приносит прибыли компании16 ч. назад - 8023 1
Курс наличного доллара6 ч. назад - 2534
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось14 ч. назад - 2408 16
В Starbucks рассказали, сколько они платят своим сотрудникам11 ч. назад - 2119
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаВчера, 15:45 - 995 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2399 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1200
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1992
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1270