В полиции назвали сумму, которая считается подкупом избирателя

В Украине подкуп избирателей начинается с суммы в 60 гривен, согласно законодательству страны.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

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По его словам, закон устанавливает не только санкции для тех, кто осуществляет подкуп избирателей, но и для тех, кто получает деньги. Данная санкция предусматривает до 2 лет лишения свободы. Организаторам подкупа грозит до 7 лет лишения свободы.

«Что касается суммы, с которой начинается подкуп, то эта сумма у нас ограничена законодателем в три процента от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. У нас в Украине это около 60 грн, то есть, если ваш подарок, а точнее – предмет избирательной агитации, который вы даете гражданину, не превышает эту сумму, то это не считается подкупом гражданина», – сказал Варченко.

Также Варченко подчеркнул, что в предложенном МВД законопроекте №8270 есть конкретные ограничения относительно продуктов питания, например, пакетов гречки, которую раздают во время политической агитации.