На организацию президентских выборов потратят почти 257 млн грн

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Центральная избирательная комиссия предусматривает потратить на выборы Президента Украины 31 марта почти 257 млн грн. Данные указано в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019.
Общая сумма в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 составляет 256 417 280 грн. В приложении к этому документу указано еще 1314951 грн дополнительных расходов на заготовки и расходные материалы для изготовления пластиковых удостоверений и на публикации материалов об организации подготовки и проведения выборов.
Всего расходов предусмотрено на:
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