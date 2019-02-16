На организацию президентских выборов потратят почти 257 млн грн

Центральная избирательная комиссия предусматривает потратить на выборы Президента Украины 31 марта почти 257 млн грн. Данные указано в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019.

Общая сумма в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 составляет 256 417 280 грн. В приложении к этому документу указано еще 1314951 грн дополнительных расходов на заготовки и расходные материалы для изготовления пластиковых удостоверений и на публикации материалов об организации подготовки и проведения выборов.

Всего расходов предусмотрено на:

услуги по изготовлению и упаковки избирательных бюллетеней – 158, 5 млн грн;

услуги по предоставлению ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины” эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатов на пост Президента Украины на общегосударственных каналах теле- и радиовещания – почти 20 млн грн;

услуги по модификации и поддержки ИАС “Выборы Президента Украины” – 15,69 млн грн;

услуги по изготовлению и доставке информационных плакатов кандидатов на пост Президента Украины – 9,5 млн грн;

услуги по изготовлению и доставке бланков протоколов и актов – 15,7 млн грн;

услуги по изготовлению и доставке архивных боксов – не более 7,02 млн грн;

услуги по изготовлению печатей для окружных и участковых избирательных комиссий – 6,96 млн грн;

услуги по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию, связанную с очередными выборами Президента Украины 31 марта 2019 года, между Центральной избирательной комиссией и окружными избирательными комиссиями – 3 млн грн;

публикация материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в газете “Голос Украины” согласно закону – 2, 046 млн грн;

услуги по изготовлению и доставке сборников нормативно-правовых актов – 2,06 млн грн;