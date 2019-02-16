Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 27 0

На организацию президентских выборов потратят почти 257 млн грн

На организацию президентских выборов потратят почти 257 млн грн

Центральная избирательная комиссия предусматривает потратить на выборы Президента Украины 31 марта почти 257 млн грн. Данные указано в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019.

Общая сумма в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 составляет 256 417 280 грн. В приложении к этому документу указано еще 1314951 грн дополнительных расходов на заготовки и расходные материалы для изготовления пластиковых удостоверений и на публикации материалов об организации подготовки и проведения выборов.

Всего расходов предусмотрено на:

  • услуги по изготовлению и упаковки избирательных бюллетеней – 158, 5 млн грн;
  • услуги по предоставлению ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины” эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатов на пост Президента Украины на общегосударственных каналах теле- и радиовещания – почти 20 млн грн;
  • услуги по модификации и поддержки ИАС “Выборы Президента Украины” – 15,69 млн грн;
  • услуги по изготовлению и доставке информационных плакатов кандидатов на пост Президента Украины – 9,5 млн грн;
  • услуги по изготовлению и доставке бланков протоколов и актов – 15,7 млн грн;
  • услуги по изготовлению и доставке архивных боксов – не более 7,02 млн грн;
  • услуги по изготовлению печатей для окружных и участковых избирательных комиссий – 6,96 млн грн;
  • услуги по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию, связанную с очередными выборами Президента Украины 31 марта 2019 года, между Центральной избирательной комиссией и окружными избирательными комиссиями – 3 млн грн;
  • публикация материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в газете “Голос Украины” согласно закону – 2, 046 млн грн;
  • услуги по изготовлению и доставке сборников нормативно-правовых актов – 2,06 млн грн;
  • услуги по изготовлению и доставке издания Закона Украины “О выборах Президента Украины” – 2,5 млн грн.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина