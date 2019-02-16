В аэропорту Амстердама посадку в самолет начали проводить с помощью распознавателя лиц

Аэропорт Амстердама Схипхол начал использовать аппараты для распознавания лиц в процессе посадки пассажиров в самолет.

В настоящее время данная технология применяется в тестовом режиме совместно с авиакомпанией Cathay Pacific.

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Она подразумевает, что после прохождения регистрации на рейс пассажир сканирует свой паспорт, посадочный талон и лицо в специальном киоске, после чего проходит контроль безопасности и паспортный контроль.

Уже у выхода на посадку лицо каждого пассажира вновь сканируется, и в случае соответствия изображения с фотографией из базы система пропускает путешественника дальше.

При использовании этой технологии пассажирам не нужно показывать паспорт и посадочный талон во время посадки, что должно ускорить эту процедуру.

В случае, если тестирование окажется успешным, сканирование лиц в Схипхоле могут внедрить во время прохождения предполетных проверок, что позволит пассажирам не показывать свой паспорт и посадочный талон после регистрации в системе и проведения первоначального сканирования лица.