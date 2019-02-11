Kyiv Smart City: в столице тестируют камеры, идентифицирующие правонарушителей

Столичное коммунальное предприятие «Информатика» проводит тестирование нового аналитического модуля видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город» (Kyiv Smart Safe City).

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Уникальный модуль позволяет искать правонарушителей не только благодаря специализированным камерам распознавания лица. Модуль фиксирует изображение с любой камеры, установленной в рамках сети, и сравнивает их с базой правонарушителей, созданной правоохранительными органами.

Если система обнаруживает сходство, оператор сразу получает тревожный сигнал. Таким образом, система ускоряет розыск преступников и правонарушителей.

В пилотном режиме были установлены более 200 обзорных камер с новым аналитическим модулем распознавания лиц.

Сейчас камеры находятся в местах большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метрополитене, вокзалах, больницах и т.д.

Как работает камера

В состав модуля входят аналитическая система и база данных, состоящая из списка разыскиваемых людей.

В режиме онлайн модуль, получив изображение лица, сравнивает его с имеющимися изображениями в базе поиска. В случае выявления сходства данным базы оператор получает сигнал тревоги.

Оффлайн-режим позволяет искать людей в базе по фотографии лица.

Камеры фиксируют лицо человека, эти данные остаются в архиве. С помощью полученного с камер фоторобота правонарушителя, система анализирует базу данных и находит нужного человека.