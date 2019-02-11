Kyiv Smart City: в столице тестируют камеры, идентифицирующие правонарушителей

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Столичное коммунальное предприятие «Информатика» проводит тестирование нового аналитического модуля видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город» (Kyiv Smart Safe City).
Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.
Уникальный модуль позволяет искать правонарушителей не только благодаря специализированным камерам распознавания лица. Модуль фиксирует изображение с любой камеры, установленной в рамках сети, и сравнивает их с базой правонарушителей, созданной правоохранительными органами.
Если система обнаруживает сходство, оператор сразу получает тревожный сигнал. Таким образом, система ускоряет розыск преступников и правонарушителей.
В пилотном режиме были установлены более 200 обзорных камер с новым аналитическим модулем распознавания лиц.
Сейчас камеры находятся в местах большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метрополитене, вокзалах, больницах и т.д.
Как работает камера
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