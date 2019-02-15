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Министр финансов назвала условия высокого роста экономики

Министр финансов назвала условия высокого роста экономики

Министр финансов Украины Оксана Маркарова назвала три условия высокого роста экономики: инвестиции, закон о концессии и бизнес-климат в стране.

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

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“Первое – это инвестиции. То есть, если сейчас мы привлекаем в разные годы 1,5 миллиарда, 2 миллиарда, 3 миллиарда, 2,4 миллиарда в прошлом году, то этого вообще не достаточно для страны и для такой экономики, как наша. Это, можно сказать, совершенно незаметно. Эти инвестиции должны быть плюс 10 млрд. Для этого нам надо эффективно проводить приватизацию”, – говорит министр.
 
Вторым условием она назвала принятие парламентом закона о концессиях “для того, чтобы ввести все инструменты, которые используют наши европейские партнеры и другие страны, для привлечения инвестиций в публичный сектор”. “Поэтому инвестиции в инфраструктуру, как правило, приходят в форме частно-публичных партнерств, или мы приватизируем какие-то вещи. Это надо точно усиливать”, – считает министр.
 
“Третье – это бизнес-климат. Безусловно, дерегулирование, которым занимается Кабмин последние три года, уже дает свои плоды. Мы продвинулись очень сильно в индексе ведения бизнеса. То есть мы поднялись с 140-х мест до 71-го”, – рассказала Маркарова.

По материалам Радио Свобода
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