Министр финансов назвала условия высокого роста экономики

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министр финансов Украины Оксана Маркарова назвала три условия высокого роста экономики: инвестиции, закон о концессии и бизнес-климат в стране.
Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.
Читайте также: В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит Польшу
“Первое – это инвестиции. То есть, если сейчас мы привлекаем в разные годы 1,5 миллиарда, 2 миллиарда, 3 миллиарда, 2,4 миллиарда в прошлом году, то этого вообще не достаточно для страны и для такой экономики, как наша. Это, можно сказать, совершенно незаметно. Эти инвестиции должны быть плюс 10 млрд. Для этого нам надо эффективно проводить приватизацию”, – говорит министр.
Вторым условием она назвала принятие парламентом закона о концессиях “для того, чтобы ввести все инструменты, которые используют наши европейские партнеры и другие страны, для привлечения инвестиций в публичный сектор”. “Поэтому инвестиции в инфраструктуру, как правило, приходят в форме частно-публичных партнерств, или мы приватизируем какие-то вещи. Это надо точно усиливать”, – считает министр.
“Третье – это бизнес-климат. Безусловно, дерегулирование, которым занимается Кабмин последние три года, уже дает свои плоды. Мы продвинулись очень сильно в индексе ведения бизнеса. То есть мы поднялись с 140-х мест до 71-го”, – рассказала Маркарова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит Польшу11 ч. назад - 2150 30
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко9 ч. назад - 1567 14
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - эксперт9 ч. назад - 2710 11
В Украине стало больше безработных13 ч. назад - 1398 6
В Германии растет дефицит рабочей силы14 ч. назад - 3546 5
Е-кабинет: для физических лиц ввели новые услуги13 ч. назад - 6198 1
В Германии растет дефицит рабочей силы14 ч. назад - 3546 5
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - эксперт9 ч. назад - 2710 11
Названы профессии, по которым наибольшее количество вакансийВчера, 22:00 - 2514 3
ТОП-10 самых продаваемых новых электрокаров в миреВчера, 21:00 - 2409
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна5 ч. назад - 294 1
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Позавчера, 12:10 - 1946 2
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 966
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1869
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1160