Число выявленных нелегальных работников в 2018 году выросло в пять раз

Государственная служба по вопросам труда в 2018 году обнаружила больше 25 179 сотрудников, которые работали без официального оформления.

Об этом идет речь в годовом отчете Гоструда.

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Больше всего нелегально работающих обнаружено в сфере торговли, деятельности отелей и ресторанов (4,8 тыс.), строительстве (4 тыс.), промышленности (2,9 тыс.) и сельском хозяйстве (1,8 тыс.).

При этом в Гоструда не сообщают, на какую сумму оштрафовали работодателей, которые допускали к работе неоформленных сотрудников.

Справка Finance.ua

В 2017 году и Гоструда, и Государственная фискальная служба вместе выявили только 10 тыс. нелегальных работников (инспекторы Гоструда обнаружили 5 177 сотрудников, которые работали без официального оформления, еще 5 тыс. “нелегалов” выявила Государственная фискальная служба).