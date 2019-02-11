Число выявленных нелегальных работников в 2018 году выросло в пять раз

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Государственная служба по вопросам труда в 2018 году обнаружила больше 25 179 сотрудников, которые работали без официального оформления.
Об этом идет речь в годовом отчете Гоструда.
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Больше всего нелегально работающих обнаружено в сфере торговли, деятельности отелей и ресторанов (4,8 тыс.), строительстве (4 тыс.), промышленности (2,9 тыс.) и сельском хозяйстве (1,8 тыс.).
При этом в Гоструда не сообщают, на какую сумму оштрафовали работодателей, которые допускали к работе неоформленных сотрудников.
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