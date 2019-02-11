Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 34 0

Число выявленных нелегальных работников в 2018 году выросло в пять раз

Число выявленных нелегальных работников в 2018 году выросло в пять раз

Государственная служба по вопросам труда в 2018 году обнаружила больше 25 179 сотрудников, которые работали без официального оформления.

Об этом идет речь в годовом отчете Гоструда.

Читайте также: В Украине начали усиленную борьбу с неофициальным трудоустройством

Больше всего нелегально работающих обнаружено в сфере торговли, деятельности отелей и ресторанов (4,8 тыс.), строительстве (4 тыс.), промышленности (2,9 тыс.) и сельском хозяйстве (1,8 тыс.).

При этом в Гоструда не сообщают, на какую сумму оштрафовали работодателей, которые допускали к работе неоформленных сотрудников.

Справка Finance.ua

  • В 2017 году и Гоструда, и Государственная фискальная служба вместе выявили только 10 тыс. нелегальных работников (инспекторы Гоструда обнаружили 5 177 сотрудников, которые работали без официального оформления, еще 5 тыс. “нелегалов” выявила Государственная фискальная служба).
  • Согласно Госстату, в Украине без оформления трудовых отношений работают 3,7 млн украинцев.
По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина