В Украине начали усиленную борьбу с неофициальным трудоустройством

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министерство социальной политики предлагает определить на законодательном уровне понятие трудовых отношений и признаки наличия таких отношений, а работодателей, которые незаконно используют наемный труд, штрафовать.
Об этом сообщает пресс-служба Минсополитики.
Читайте также: В ГФС рассказали, как будут бороться с зарплатами в конвертах
В проекте предлагается внести изменения в ст. 21-1 КЗоТ, согласно которым штрафные санкции предусматриваются при отсутствии трех и более признаков:
В КЗоТ также будет официально внесено определение «работодатель» — владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченного органа или физическое лицо, которое в рамках трудовых отношений использует наемный труд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий - ПорошенкоВчера, 18:00 - 820 33
Boeing подключилась к попыткам выпустить первый сверхзвуковой бизнес-самолетПозавчера, 23:00 - 1237 14
У кого будут забирать субсидиюВчера, 14:00 - 31216 11
Представлена европейская версия обновленного Volkswagen PassatВчера, 01:00 - 9457 5
Эксперты назвали самые дорогие города мираВчера, 10:00 - 2118 3
У кого будут забирать субсидиюВчера, 14:00 - 31216 11
НБУ: Приватбанк остается основным кредитором населения (инфографика)Вчера, 12:00 - 3455 2
Застройщики все чаще фиксируют стоимость жилья в гривне - экспертВчера, 19:00 - 2302
Эксперты назвали самые дорогие города мираВчера, 10:00 - 2118 3
В МАУ заявили, что 2018 год был убыточным для авиакомпанииВчера, 11:00 - 1040
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 852
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1694 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2306 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2867
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2524