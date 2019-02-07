В Украине начали усиленную борьбу с неофициальным трудоустройством

Министерство социальной политики предлагает определить на законодательном уровне понятие трудовых отношений и признаки наличия таких отношений, а работодателей, которые незаконно используют наемный труд, штрафовать.

Об этом сообщает пресс-служба Минсополитики.

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В проекте предлагается внести изменения в ст. 21-1 КЗоТ, согласно которым штрафные санкции предусматриваются при отсутствии трех и более признаков:

лицо время от времени получает вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую в интересах другого лица;

лицо выполняет лично работы по конкретной квалификации, должности или поручению под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;

вознаграждение за выполняемую работу является единственным источником дохода лица или составляет 75% его дохода за полгода;

предоставление средств производства обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы.

В КЗоТ также будет официально внесено определение «работодатель» — владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченного органа или физическое лицо, которое в рамках трудовых отношений использует наемный труд.