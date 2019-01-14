В ГФС рассказали, как будут бороться с зарплатами в конвертах

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В Украине в 2019 году проверки работодателей позволят увеличить количество официально трудоустроенных на 1 млн человек.
Об этом заявил и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов.
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“Последние три месяца 2018 года, когда мы начали активно заниматься этим направлением, мы дополнительно получили 500 тыс. оформленных работников. Это 82% всех официально оформленных работников в 2018 году. То есть три месяца дали 82%! Мы планируем продолжать работу в 2019 году. Если будет такой же эффект, мы ожидаем более миллиона оформленных работников за 2019 год”, – рассказал Бамбизов.
У 46% субъектов хозяйствования, которых проверяли по поводу зарплаты в конвертах, есть нарушения.
“По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах – полностью или частично. То есть масштабы весьма существенны”, – сообщил чиновник.
В результате, считает Бамбизов, местные бюджеты недополучают огромные суммы налогов. К слову, если не оплачивать дополнительную работу: вечером, в выходные, работодатель в 2018 году рисковал заплатить штраф в размере 32 тыс. 230 грн, а в 2019-м – 41 тыс. 730 грн.
За задержку заработной платы в 2018 году предусмотрено наказание в размере 11 тыс. 169 грн, а в 2019-м – 12 тыс. 519 грн.
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