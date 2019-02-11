В Украине подешевела «Зеленая карта»

Стоимость полиса «Зеленая карта» для поездки за границу с 15 февраля будет снижена из-за снижения курса евро.

Как сообщает Моторное транспортное страховое бюро Украины, цена полисов снизится на 5,1%.

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Мои Fiнансы:

«Зеленая карта» на 15 дней для поездок по Европе:

- для легковых авто стоимость сотавляет 749 грн,

- для автобусов – 2 816 грн,

- для грузовых – 1 768 грн.

«Зеленая карта» на месяц:

- для легковых авто – 1 193 грн,

- для автобусов – 3 911 грн,

- для грузовых авто – 2 346 грн.

«Зеленая карта» для полугодового и годового полиса:

- для легковых авто – 5 296 грн и 6 557 грн,

- для автобусов – 13 645 грн и 254 23 грн,

- для грузовых авто – 11 108 грн и 20 964 грн,

«Зеленая карта» для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей:

- на 15 дней – 546 грн,

- один месяц – 803 грн,

- полгода — 1 841 грн,

- год – 2 621 грн.

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