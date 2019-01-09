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Украинские водители увеличили спрос на «Зеленую карту»

Украинские водители увеличили спрос на «Зеленую карту»

По данным МТСБУ, в Украине с января по ноябрь 2018 года заключили более 702 тысяч договоров международного страхования «Зеленая карта». Это более чем на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Сумма начисленных страховых премий в январе-ноябре 2018 года достигла 1,2 млрд. грн. Это на 20,3% больше, чем за такой же период 2017 года. При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, составил более 10,4 млн. евро.

Обращаем ваше внимание на то, что это ещё не окончательная статистика по договорам страхования «Зеленая карта» за 2018 год. Это данные только за первые одиннадцать месяцев. Статистика пока не учитывает данные за декабрь. Конечно, декабрьские показатели страхования обычно не такие, как в «пиковые» месяцы, тем не менее, они могут существенно повлиять на всю статистику.

Между тем, с сентября 2018 года в Украине стоимость «Зеленой карты» увеличилась на 5%. Сейчас минимальная стоимость «Зеленой карты» для легковых машин составляет 790 гривен (для поездок в Европу на 15 дней).

По материалам autonews.ua
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