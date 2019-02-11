В Эстонии работникам предлагают декларировать зарплату «в конвертах»

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Эстонцы смогут сознаться в получении зарплаты в конверте при заполнении декларации о доходах.
Такое нововведение последовало за изменением закона о подоходном налоге, сообщает ERR.
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В декларации о доходах появился уточняющий раздел, где налогоплательщикам предлагается задекларировать неофициальную зарплату.
“Тем самым мы напоминаем, что при согласии на зарплату в конверте, ответственность за это ложится не только на работодателя, но также и на работника. Если работодатель доход не задекларировал, то это должен сделать работник”, – рассказала главный специалист Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.
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