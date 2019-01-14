Половина предприятий в Украине платит сотрудникам зарплату в "конвертах"

В Украине около половины предприятий официально не трудоустраивают сотрудников и выплачивают зарплату “в конвертах”.

Об этом заявил и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

“Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии – это 50% или больше – мы обнаруживаем неофициальных сотрудников”, – заявил Бамбизов.

Читайте также: ГФС будет лишать субсидий за зарплату в конвертах

Чиновник напомнил, что осенью 2018 года было издано распоряжение Кабмина Украины относительно мероприятий на рынке труда.

“За три осенних месяца и за декабрь мы имеем 500 тысяч трудоустроенных лиц. А всего в 2018 году было трудоустроено около 600 тысяч людей. За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года”, – сообщил Бамбизов.

По его словам, когда Кабмин начал принимать меры, бизнесмены активно начали детенизировать рынок труда и официально трудоустраивать своих работников. В 2019 году эту работу планируют продолжить.

При этом Бамбизов напомнил, что “официально трудоустроенный работник даже на минимальную зарплату – уже хоть какая-то социальная гарантия для него и налоги для государственного и местного бюджета”.