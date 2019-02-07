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Правительство определило очередность выплат субсидий в денежной форме

Правительство определило очередность выплат субсидий в денежной форме

На сегодня 4,2 млн домохозяйств в Украине имеют право на получение субсидии.

Об этом журналистам сказал вице-премьер Геннадий Зубко.

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Он отметил, что из тех, кто получит субсидию в денежной форме, 70% – пенсионеры, а 1,2 млн – это трудоспособное население, которое нуждается в помощи.

Сейчас составляется график того, каким образом граждане будут получать деньги. “Те, кто имеют счета в Ощадбанке, будут получать одновременно на свои счета. Те, кто получает пенсию, будут получать субсидию вместе с пенсией. Те, кто получает пенсию через “Укрпочту”, будут получать с 4 до 25 марта непосредственно с пенсией свою субсидию”, – сказал он.

Зубко отметил, что остается вопрос к тех граждан, которые не имеют пенсионных счетов и не имеют счетов в Ощадбанке. “Они получат сообщение о том, что им нужно обратиться в любое отделение Ощадбанка и открыть счет”, – сказал Зубко и добавил, что на этот счет поступят деньги.

По материалам РБК-Украина
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