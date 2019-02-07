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МВФ рекомендует Украине сосредоточиться на земельной реформе и приватизации

МВФ рекомендует Украине сосредоточиться на земельной реформе и приватизации

В Международном валютном фонде считают, что Украина должна сосредоточиться на проведении земельной реформы и приватизации, поскольку это весьма перспективные секторы с точки зрения притока инвестиций.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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«Среди того, что следует сделать, — сосредоточиться на земельной реформе, чтобы можно было покупать землю сельхозназначения. Также следует сосредоточиться на приватизации сектора госпредприятий, чтобы частный сектор мог зайти и сделать соответствующий вклад в этот сектор», — сказал Люнгман.

Он также отметил, что сейчас начинается реформа Государственной фискальной службы, и это в свою очередь должно улучшить бизнес-среду.

Люнгман также напомнил, что за последние 5 лет было много сделано в разных сферах, начиная от реформирования банковской системы и заканчивая созданием антикоррупционных органов.

По материалам Комментарии
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