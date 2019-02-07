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В МВФ оценили риск дефолта в Украине

В МВФ оценили риск дефолта в Украине

В Международном валютном фонде выразили уверенность в способности Украины погасить долги по кредитам прошлых лет.

Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Однако, по его мнению, сочетание политики НБУ, направленной на накопление золотовалютных резервов, и существенная финансовая поддержка от международного сообщества означает, что Украина сможет обслуживать свои долговые обязательства.

Впрочем, ситуация остается неустойчивой. В течение последнего полугода международные рынки капитала сказались определенной нестабильностью.

В этих условиях Украине необходимо сохранить макроэкономическую стабильность, уменьшать свой долг, проводить структурные реформы, которые позволят привлечь инвесторов, и таким образом усилить рост, объясняет Люнгман.

“Если продолжать налоговую и бюджетную политику в ее нынешнем русле, то доля государственного долга к ВВП будет снижаться. Все мероприятия, указанные в программе, поддерживаемой МВФ, направленные на уменьшение государственного долга”, – отметил он.

По материалам Финансовый клуб
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