МВФ назвал основные предпосылки для стабильного роста экономики Украины

В Международном валютном фонде считают, что для стабильного роста экономики Украины следует сохранять макроэкономическую и обеспечивать фискальную стабильность.

Об этом на XV Ежегодной инвестиционной конференции, организованной Dragon Capital в Киеве, сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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“Какая предпосылка нужна для стабильного роста Украины, так это прежде всего: сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение фискальной стабильности и уменьшение государственного долга. Также Украине нужны внутренние инвестиции”, – сказал Люнгман.

Он также отметил, что Украине следует усиливать банковскую систему и уменьшать долю государственного сектора в банковской сфере.