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В Минсоцполитики предупредили, кто не сможет воспользоваться "муниципальной няней"

В Минсоцполитики предупредили, кто не сможет воспользоваться "муниципальной няней"

Компенсация по услуге “муниципальная няня” не может быть назначена родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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“Компенсация услуги “муниципальная няня” не назначается родителям, которые являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством”, – отметили в Минсоцполитики.

При этом в министерстве добавили, что компенсация назначается при условии заключения договора об осуществлении ухода за ребенком до трех лет между получателем услуги “муниципальная няня” – одним из родителей или усыновителем или опекуном – и муниципальной няней, которой может быть физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо.

По материалам УНН
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