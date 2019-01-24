В Минсоцполитики объяснили, чем выгодна "муниципальная няня"

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Компенсация налогов за услуги няни по государственной программе “муниципальная няня” позволит обеспечить пенсией лицо, работающее няней, а также предоставит ему право на получение субсидии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
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“В городах-миллионниках месячная заработная плата колеблется от 8 до 10 тыс. грн. Зарегистрировавшись предпринимателем третьей группы, женщина будет платить ежемесячно налог в размере 5% (около 500 грн – ред.) и ЕСВ – 860 грн. В общем это 1319 гривен. Если женщине на данный момент 55 лет, ее пенсионный возраст при условии наличия страхового стажа наступит в 60 лет, но если женщина имеет всего 25 лет стажа, этот правительственный проект дает возможность за 5 лет инвестировать в свой страховой стаж, официально получая заработную плату, и выйти на пенсию не в 63, а в 60 лет”, – говорится в сообщении.
Поскольку большинство нянь в Украине – женщины трудоспособного возраста, формализация отношений с родителями станет практичной и для оформления жилищной субсидии. Ведь официально безработные граждане имеют право на пособие только при условии уплаты ЕСВ.
Кроме того, в министерстве отметили, что няня, получив официальное трудоустройство, получит уверенность в завтрашнем дне, а мама – гарантию, что ее ребенок в надежных руках.
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